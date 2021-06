Merck : nouvel essai prometteur pour Keytruda

Merck a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase III portant sur le Keytruda en association avec une chimiothérapie à base de platine (paclitaxel+cisplatine ou paclitaxel+carboplatine) avec ou sans bevacizumab, avait atteint les critères de survie globale (SG) et de survie sans progression (SSP) dans le cadre du traitement de première intention des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, récurrent ou métastatique.



Les améliorations de la SG et de la SSP sont ' sont statistiquement et cliniquement significatives par rapport aux mêmes schémas de chimiothérapie sans Keytruda', analyse le laboratoire.



' Les femmes diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus métastatique ont un pronostic particulièrement sombre et il existe un besoin urgent de nouvelles options de traitement', explique le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial chez Merck.



'Nous sommes impatients de partager ces résultats lors d'un prochain congrès et d'en discuter avec les autorités réglementaires', conclut-il.



