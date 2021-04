Merck : objectif de neutralité carbone d'ici à 2025

Merck a annoncé lundi qu'il s'était fixé comme objectif de parvenir à la neutralité carbone au niveau de ses propres opérations d'ici à 2025, notamment grâce à un plus grand recours aux énergies renouvelables.



Dans le sillage de l'Accord de Paris, le groupe biopharmaceutique américain dit afficher l'ambition de décarboner sa chaîne d'approvisionnement de 30% d'ici à 2030 (émissions dites 'Scope 3')



Pour ce faire, Merck a prévu de s'alimenter à 100% en énergies renouvelables d'ici à 2025, un objectif qu'il s'tait jusqu'ici fixer pour l'horizon 2040.



Dans son communiqué, le laboratoire explique avoir récemment conclu trois nouveaux contrats d'achat d'électricité virtuels (VPPAs) avec des projets énergétiques basés au Texas et en Espagne.



