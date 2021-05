Merck : résultats positifs pour le vaccin antipneumococcique

Merck a annoncé aujourd'hui que le V114, son vaccin antipneumococcique expérimental conçu contre 15 sérotypes (15-valent), a atteint ses principaux paramètres d'immunogénicité et de sécurité dans le cadre de deux essais cliniques pédiatriques de phase III.



Les données recueillies soutiennent l'utilisation potentielle du V114 chez les nourrissons en bonne santé, aussi bien chez les enfants naïfs de vaccination antipneumococcique que chez ceux ayant reçu un schéma thérapeutique - partiel ou complet - avec des vaccins à valence inférieure.



' Dans chaque étude, le V114 était généralement bien toléré, avec un profil de tolérance comparable au PCV13 ', le vaccin antipneumococcique 13-valent actuellement disponible, indique Merck.



' Les résultats de ces études confirment le potentiel du V114 à conférer une immunogénicité pour les sérotypes du PCV13 chez les nourrissons qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de PCV13, et pour les 15 sérotypes du V114 chez les enfants dans un contexte de rattrapage ', constate le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories.





