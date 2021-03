Merck : sollicite la FDA pour le gefapixant

Merck annonce aujourd'hui avoir déposé une demande de nouveau médicament (NDA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis concernant le gefapixant, un médicament expérimental administré par voie orale et destiner au traitement de la toux chronique réfractaire (RCC) ou de la toux chronique inexpliquée (UCC) chez l'adulte.



'S'il était approuvé par la FDA, le gefapixant serait le premier médicament approuvé spécifiquement pour aider ces patients, et nous sommes impatients de participer à la réunion du comité consultatif et de travailler avec la FDA lors de l'examen de notre demande', a déclaré le Dr Roy Baynes, directeur médical chez Merck Research Laboratories.



