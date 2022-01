Merck : nouveaux résultats encourageants pour Keytruda

Merck a annoncé hier qu'un essai de phase 3 portant sur le Keytruda avait atteint l'un de ses deux critères d'évaluation principaux de survie sans maladie (SSM) en tant que traitement adjuvant des patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC).



Ainsi, le traitement adjuvant par Keytruda a entraîné une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la SSM par rapport au placebo dans la population tout-venant de patients atteints d'un CPNPC de stade IB-IIIA.



'Keytruda est devenu fondamental dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules métastatique et nous continuons à faire progresser la recherche pour explorer son potentiel pour aider à lutter contre le cancer plus tôt', a déclaré le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories.



