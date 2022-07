Merck porté au deuxième trimestre par les ventes de ses blockbusters

New York (awp/afp) - Le laboratoire américain Merck a vu ses ventes portées au deuxième trimestre par ses blockbusters, l'anti-cancéreux Keytruda et le vaccin Gardasil, et a maintenu en l'état les prévisions de ventes annuelles de son nouveau traitement anti-Covid molnupiravir.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise, dont les produits sont commercialisés sous le nom MSD en dehors de l'Amérique du Nord, a progressé de 28% d'avril à juin, à 14,6 milliards de dollars.

Le bénéfice net a, lui, plus que doublé, à 3,9 milliards de dollars.

Merck a écoulé pour 5,3 milliards de dollars (+26%) de son produit-phare, Keytruda, et pour 1,7 milliard de dollars (+36%) de son vaccin contre le cancer du col de l'utérus, Gardasil.

Les ventes de l'antidiabétique Januvia/Janumet ont en revanche légèrement reculé (-2%), à 1,2 milliard.

Merck a par ailleurs vendu pour 1,2 milliard de dollars de ses pilules contre le Covid, principalement au Japon et au Royaume-Uni.

Développées en collaboration avec Ridgeback, elles avaient reçu les premiers feux verts des autorités fin 2021 et sont commercialisées sous le nom de Lagrevio.

Merck, qui en avait écoulé pour 3,2 milliards au premier trimestre, a maintenu ses prévisions de ventes du molnupiravir pour l'ensemble de l'année, à une fourchette comprise entre 5 et 5,5 milliards de dollars.

afp/rp