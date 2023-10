Merck : présente des résultats pour le cancer

Le groupe annonce que KEYTRUDA® (pembrolizumab) et Padcev® (enfortumab vedotin-ejfv) réduisent le risque de décès de plus de la moitié par rapport à la chimiothérapie chez les patients atteints d'un cancer urothélial localement avancé ou métastatique non traité auparavant.



L'association de l'association de l'enfortumab védotine a significativement prolongé la survie globale (SG) de 53 %, soit une amélioration de la SG médiane de plus de 15 mois, par rapport à la chimiothérapie dans l'ensemble de la population de patients.



Les résultats de dernière minute de l'essai de phase 3 KEYNOTE-A39/EV-302 ont été sélectionnés pour la conférence de presse officielle et la présentation lors d'une session du symposium présidentiel au congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale.



' Ces résultats, qui montrent une réduction de 53 % du risque de décès pour l'association par rapport à la chimiothérapie, sont frappants et pourraient ouvrir un nouveau chapitre pour le traitement de ces patients diagnostiqués avec un carcinome urothélial avancé, qui font face à un besoin urgent de nouvelles thérapies. ' a déclaré le Dr Thomas Powles, chercheur principal de KEYNOTE-A39, professeur d'oncologie génito-urinaire et directeur du Barts Cancer Center.



