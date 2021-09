Merck : rachat d'Acceleron pour 11,5 milliards de dollars

Le laboratoire américain Merck a annoncé jeudi qu'il avait trouvé un accord définitif en vue de faire le rachat d'Acceleron Pharma pour un montant d'environ 11,5 milliards de dollars.



Aux termes de l'accord, le géant de la santé va proposer 180 dollars par titre, en cash, aux actionnaires de la société biopharmaceutique, qui cote sur le Nasdaq.



Acceleron s'est spécialisé dans la mise au point de produits destinés au traitement de maladies graves et rares en s'appuyant sur la biologie de la famille des TGF-bêtas et ​l'ingénierie des protéines.



Sa technologie lui a permis de développer des composés novateurs qui font appel à la capacité de l'organisme à réguler la croissance et la réparation cellulaires.



Son projet le plus avancé, sotatercept, fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase III pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP).



Merck dit s'attendre à boucler l'opération d'ici à la fin de l'année.



