Merck : rachat de Seagen pour près de 40 Mds$ ?

Merck serait en discussion avancée pour le rachat de Seagen et souhaiterait conclure cette opération dans les prochaines semaines selon le Wall Street Journal.



Cette opération serait valorisée à environ 40 milliards de dollars ou plus selon le journal.



Les deux groupes seraient en négociation sur un prix supérieur à 200 dollars par action selon le WSJ. Ils souhaiteraient annoncer un accord avant ou au moment de l'annonce des résultats de Merck le 28 juillet.



