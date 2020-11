Merck : rachat de VelosBio pour 2,75 milliards de dollars

05/11/2020 | 14:40

Le géant pharmaceutique américain a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de VelosBio pour un montant de 2,75 milliards de dollars en cash.



VelosBio, une société biopharmaceutique non cotée en Bourse, s'est spécialisée dans les récepteurs orphelins de type récepteur à tyrosine kinase.



Son projet le plus avancé, VLS-101, fait depuis l'an dernier d'essais cliniques de phase 2 dans le traitement des tumeurs solides, telles que le cancer du poumon ou le cancer du sein.



La finalisation de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'année.



