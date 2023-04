Merck rachète Prometheus, spécialiste des maladies auto-immunes, pour 10,8 milliards

Merck a annoncé un accord définitif pour l’acquisition, par l'intermédiaire d'une filiale, de Prometheus Biosciences pour 200 dollars par action en espèces, soit une valeur totale de capitaux propres d'environ 10,8 milliards de dollars. Prometheus est une société de biotechnologie au stade clinique, pionnière d'une approche de médecine de précision pour le développement de nouveaux produits pour le traitement des maladies à médiation immunitaire. Son produit principal le PRA023 est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre le ligand 1A du facteur de nécrose tumorale (TNF).



Prometheus développe PRA023 pour le traitement des maladies à médiation immunitaire, notamment la colite ulcéreuse (CU), la maladie de Crohn (CD) et d'autres affections auto-immunes.



Robert M. Davis, patron de Merck affirme que le rachat de Prometheus accélérera la présence croissante du groupe dans le domaine de l'immunologie, où il reste d'importants besoins non satisfaits, et qu'elle ajoutera de la diversité à son portefeuille global et renforcera le moteur d'innovation durable pour la prochaine décennie."



Mark McKenna, président-directeur général de Prometheus Biosciences souligne pour sa part que cet accord avec Merck, chef de file en recherche et développement biopharmaceutique, permet à Prometheus de maximiser le potentiel de PRA023, tout en continuant à innover.