Merck : résultats positifs pour Vaxneuvance chez les bébés

Merck a annoncé aujourd'hui les premiers résultats d'une étude évaluant l'immunogénicité, l'innocuité et la tolérabilité du vaccin antipneumococcique Vaxneuvance (15-valent - c'est-à-dire censé protéger contre 15 germes différents provoquant la maladie) chez des nourrissons en bonne santé recrutés entre 42 et 90 jours.



Certains nourrissons ont reçu un schéma thérapeutique en 4 doses avec Vaxneuvance tandis que d'autres ont reçu ce schéma avec le PCV 13, un vaccin antipneumococcique 13-valent. Les doses ont été injectées aux nourrissons à 2, 4, 6 et 12-15 mois.



Les résultats montrent que Vaxneuvance présente 'un profil d'innocuité généralement comparable au PCV13' et que les réponses immunitaires étaient 'statistiquement supérieures pour Vaxneuvance par rapport au PCV13 pour le sérotype 3 partagé et les sérotypes uniques 22F et 33F sur la base de critères prédéfinis'.



'Avec l'inclusion des sérotypes 22F et 33F, Vaxneuvance a le potentiel de jouer un rôle important dans la prévention des maladies invasives à pneumocoque chez les enfants', a commenté le Dr Roy Baynes, directeur médical des laboratoires de recherche Merck.



