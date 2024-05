Merck : succès de l'initiative 'Merck for Mothers'

Merck fait savoir que 'Merck for Mothers', son initiative mondiale de santé maternelle, a d'ores et déjà dépassé son objectif en touchant plus de 30 millions de femmes grâce à des programmes promouvant des soins sûrs, respectueux et de haute qualité, quand le programme ciblait initiatlement 25 millions de femmes à l'horizon 2025.



Merck for Mothers s'inscrit notamment dans le cadre de objectif de développement durable 3 (ODD 3) des Nations Unies, qui vise à garantir une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous.



Plus précisément, l'initiative vise à créer un monde dans lequel aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Elle vise aussi la première cible de l'ODD 3, à savoir réduire le taux mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030.



