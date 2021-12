Merck : un soin du cancer de l'endomètre approuvé au Japon

Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a approuvé l'association du Keytruda de Merck et du Lenvima d'Eisai commet traitement du carcinome de l'endomètre non résécable, avancé ou récurrent ayant progressé après une chimiothérapie anticancéreuse.



Il s'agit de la première fois que la combinaison des deux produits est approuvée au Japon, précisent les deux laboratoires.



'Les patientes pourront désormais bénéficier de la première combinaison d'immunothérapie et d'inhibiteur de la tyrosine kinase qui a considérablement amélioré la survie globale et la survie sans progression, par rapport à la chimiothérapie', résume le Dr Gregory Lubiniecki, vice-président chargé de la recherche clinique chez Merck Research Laboratoires.



Outre le carcinome de l'endomètre avancé, Merck et Eisai ajoutent qu'ils évaluent aussi la combinaison Keytruda et Lanvima sur plusieurs types de cancer avec plus de 20 essais cliniques.





