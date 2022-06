Merck : une amélioration 'significative' dans le mélanome

Merck a annoncé hier que les résultats d'une étude de phase 3 conduite sur le Keytruda avaient permis de démontrer une amélioration 'statistiquement significative' de la survie sans métastases à distance comme traitement adjuvant du mélanome de stades IIB et IIC.



Au bout de deux ans de suivi, 81,2% des patients traités avec son immunothérapie-vedette n'avaient pas rechuté, contre 72,8% dans le groupe placebo, selon des estimations publiées hier par le laboratoire américain.



Merck souligne que le taux de récidive est généralement élevé chez les patients atteints d'un mélanome de types IIB et IIC, s'accompagnant souvent d'une dissémination des cellules cancéreuses vers des organes éloignés.



Ces données ont été dévoilées hier à Chicago lors d'une présentation orale organisée à l'occasion du congrès annuel de cancérologie de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



