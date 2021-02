Merck : va changer de p.d.-g. cet été

Merck a annoncé le départ de son p.d.-g. Kenneth C. Frazier à compter du 30 juin 2021. Kenneth Frazier continuera toutefois à siéger au sein du Conseil d'administration de Merck en tant que président exécutif, pour une période de transition qui reste à déterminer.



Le conseil d'administration de Merck a élu à l'unanimité Robert M. Davis, l'actuel vice-président exécutif et directeur financier de Merck, comme directeur général et membre du conseil à compter du 1er juillet.

Robert M. Davis deviendra par ailleurs président de Merck à compter du 1er avril 2021, précise l'entreprise.



Robert M. Davis s'est dit 'honoré' de cette nomination et à indiqué qu'il comptait mettre l'accent sur l'innovation, aspirant à faire de Merck 'la première société biopharmaceutique à haute intensité de recherche'.



Après avoir travaillé chez Baxter et Eli Lilly notamment, Robert M. Davis a rejoint Merck en tant que directeur financier en 2014. Il est titulaire d'un doctorat en droit de la Northwestern University School of Law et d'un M.B.A. de la Kellogg Graduate School of Management de la Northwestern University.



