Merck : va lancer un nouveau vaccin contre le VPH

Le 13 mars 2024

Merck a annoncé aujourd'hui, lors du congrès EUROGIN 2024 HPV, son intention de lancer le développement clinique d'un nouveau vaccin expérimental multivalent contre le virus du papillome humain (VPH) conçu pour fournir une protection plus large.



Par ailleurs, la société prévoit également de mener des essais cliniques chez les femmes et les hommes pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'un régime à dose unique de GARDASIL®9 (virus du papillome humain 9-valent, recombinant), par rapport au régime à trois doses approuvé.



' Des preuves continuent d'émerger montrant l'importance de GARDASIL et de GARDASIL 9 pour la santé publique ', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et médecin-chef des Laboratoires de recherche Merck.



' Ces investissements importants s'appuient sur notre leadership et offrent surtout l'opportunité d'avoir un impact plus important sur le fardeau mondial de certains cancers et maladies liés au VPH. '



