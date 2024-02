SOROS FUND MANAGEMENT LLC -

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS GENERAL MOTORS CO.

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC PREND UNE PARTICIPATION DE 225 000 ACTIONS DANS MERCK & CO INC

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS AMERICAN AIRLINES GROUP INC

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS APPLE INC

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS MAPLEBEAR INC

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC- CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DECEMBER 31, 2023 AND COMPARED WITH PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPTEMBER 30, 2023 SOURCE FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 : https://bityl.co/OACi SOURCE FOR QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023 : https://bityl.co/OACk