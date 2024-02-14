* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS GENERAL MOTORS CO.
* SOROS FUND MANAGEMENT LLC PREND UNE PARTICIPATION DE 225 000 ACTIONS DANS MERCK & CO INC
* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS AMERICAN AIRLINES GROUP INC
* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS APPLE INC
* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOUT SA PARTICIPATION DANS MAPLEBEAR INC
* SOROS FUND MANAGEMENT LLC- CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DECEMBER 31, 2023 AND COMPARED WITH PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPTEMBER 30, 2023 SOURCE FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 : https://bityl.co/OACi SOURCE FOR QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023 : https://bityl.co/OACk