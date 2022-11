Tokyo rassurée par les "minutes" de la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo partait jeudi en nette hausse, encouragée par le compte-rendu ("minutes") publié la veille de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a renforcé le scénario d'un prochain ralentissement de ses hausses de taux.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,24% à 28.464,71 points vers 00H40 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 1,2% à 2.018,77 points.

Une majorité des membres du Comité monétaire de Fed pensent qu'un ralentissement des hausses de taux sera "bientôt opportun", selon le compte-rendu de la dernière réunion de l'institution début novembre, publié mercredi.

Du côté des valeurs

LE FOOT A DU BON: plusieurs valeurs profitaient de la victoire surprise du Japon contre l'Allemagne (2-1) lors du premier match des deux équipes à la Coupe du monde de football au Qatar mercredi: l'action de la chaîne de bars HUB décollait ainsi de 6,41% à 698 yens, celle du brasseur Asahi gagnait 1,87% à 4.444 yens et le diffuseur de contenus en streaming CyberAgent, qui retransmet gratuitement tous les matchs du Mondial au Japon, s'envolait de 6,44% à 1.288 yens.

SHIONOGI: le titre du groupe pharmaceutique nippon Shionogi s'appréciait de 1,58% à 7.285 yens, toujours porté par l'autorisation de mise sur le marché au Japon de son médicament oral contre le Covid-19, Xocova, obtenue mardi via une nouvelle procédure d'urgence du ministère de la Santé.

Ce feu vert commercial rend effectif un contrat d'achat d'un million de traitements Xocova par l'Etat japonais, signé en mars de cette année, a rappelé Shionogi dans un communiqué. Il s'agit du premier médicament "made in Japan" approuvé contre le Covid-19, et le troisième autorisé dans le pays après ceux des laboratoires américains Merck & Co et Pfizer.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de s'apprécier par rapport au dollar, lequel reculait à 139,29 yens vers 00H35 GMT contre 139,60 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise nippone était en revanche quasi stable face à l'euro, qui valait 145,07 yens contre 145,14 yens la veille.

Et l'euro montait à 1,0410 dollar contre 1,0397 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en léger repli: vers 00H30 GMT le baril de WTI américain cédait 0,42% à 77,61 dollars.

