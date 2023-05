Merck : Crédit Suisse maintient sa note

Crédit Suisse conserve son opinion Surperformance sur le titre Merck et son objectif de cours de 126$.



' Merck s'apprête à présenter une série de données sur le cancer du poumon (CPNPC) avancé ou métastatique issues de son étude de phase 2 évaluant le MK-2870 en monothérapie chez les patients réfractaires aux thérapies standard ', relève l'analyste.



Compte tenu de l'importance des besoins non satisfaits dans le domaine du CPNPC 2L+, ' Merck a la possibilité de conquérir de nouvelles parts de marché ', continue le broker.



Néanmoins, Crédit Suisse n'inclue pas le MK-2870 et les ADC issus de la collaboration avec Kelun dans ses prévisions, mais considère, ' cet ensemble de données initiales comme la première étape vers la réduction des risques de son nouveau pipeline ADC '.



