Merck KGaA : AlphaValue passe de 'réduire' à 'ajouter'

16/11/2020 | 17:05

La dynamique de Merck KGaA au 3e trimestre va se poursuivre jusqu'en 2021, estime AlphaValue, qui réévalue d'ailleurs sa note sur le titre, passant de 'réduire' à 'ajouter'.



Les chiffres du 4e trimestre reculeront probablement après l'extraordinaire performance du 3e trimestre, anticipe l'analyste dans une note aux clients.



Compte tenu des résultats des trois trimestres, AlphaValue s'attend à une plus grande rentabilité des activités des sciences de la vie et des matériaux de performance au dernier trimestre.



Le courtier - qui cible un cours de 143 euros pour l'action - a déclaré qu'il avait également relevé ses estimations de bénéfices pour l'année à venir.



