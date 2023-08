MERCK KGAA : Stifel reste à achat, réduit sa cible

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Merck KGaA avec un objectif de cours abaissé de 205 à 200 euros, dans le sillage d'une réduction de 1% des ventes et de 4% de l'EBITDA attendus pour l'exercice 2023.



'Les vents contraires de Merck apparaissent davantage gérables après la publication du deuxième trimestre et la réunion', estime le broker, jugeant que 'la direction a touché les bonnes notes après un léger dépassement des attentes'.



'Si des questions demeurent sur la visibilité et la trajectoire, Merck reste bien positionné et valorisé de façon attractive', ajoute Stifel dans sa note sur le groupe allemand de santé, de sciences de la vie et d'électronique.



