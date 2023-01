Morgan Stanley relève Merck KGaA à 'Overweight' - objectif 230 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur Merck KGaA de "Equal-weight" à "Surpondérer" et a relevé son objectif de cours de 198 à 230 euros. Dans une étude sectorielle publiée vendredi, l'analyste James Quigley et son collègue Mark Purcell s'attendent à une rotation des investisseurs des valeurs pharmaceutiques défensives vers les valeurs cycliques et à forte croissance. Merck est l'une d'entre elles. Les investisseurs devraient surtout favoriser les entreprises plus dépendantes des sciences de la vie, selon leur thèse. En revanche, ils s'attendent à une approche plus défensive de la part des investisseurs dans le secteur biopharmaceutique./tih/edh

