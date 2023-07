DARMSTADT (dpa-AFX) - La directrice du groupe pharmaceutique et technologique Merck de Darmstadt, Belén Garijo, s'inquiète pour le site européen dans la concurrence mondiale. "L'Europe est un peu à la traîne par rapport à d'autres régions lorsqu'il s'agit d'exiger des innovations", a-t-elle déclaré au "Handelsblatt" (mardi). Selon elle, la bureaucratie étatique entrave de plus en plus l'innovation. "En Europe, nous travaillons dans un environnement très réglementé, où les règles ne sont pas toujours cohérentes entre elles, voire se contredisent", a déclaré Mme Garijo. "Pour les entreprises, la question est de savoir si cela en vaut la peine". Merck maintient toutefois son projet d'investir environ 1,5 milliard d'euros dans son siège de Darmstadt d'ici 2025.

"Deux éléments sont décisifs pour la compétitivité de l'Europe : la protection de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la durée des brevets pour les médicaments. Et la possibilité d'autoriser rapidement les médicaments et de les mettre sur le marché", a poursuivi la présidente de Merck.

Dernièrement, le groupe Bayer, coté en bourse, avait annoncé qu'il se concentrerait davantage sur les Etats-Unis et la Chine dans le secteur pharmaceutique et avait qualifié l'environnement européen de "peu propice à l'innovation". En Allemagne, le secteur pharmaceutique s'oppose à une loi visant à stabiliser les finances des caisses d'assurance maladie et obligeant les entreprises pharmaceutiques à accorder des réductions de prix plus importantes. Le groupe suisse Roche a déposé un recours constitutionnel contre cette loi. La réforme est un risque, a déclaré Garijo. "L'Allemagne ne doit pas perdre en compétitivité lorsqu'il s'agit de commercialiser des innovations".

Entre-temps, Garijo a de nouveau défendu l'engagement de Merck en Chine. "Nous continuons à croire aux opportunités en Chine", a-t-elle déclaré. Garijo a rejeté les appels à ce que les entreprises occidentales se détachent de la Chine en raison des risques géopolitiques. "Je ne pense pas qu'un découplage soit réalisable dans les deux prochaines décennies."/als/DP/ngu