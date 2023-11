DARMSTADT (dpa-AFX) - La faiblesse persistante des activités dans le secteur des laboratoires et des matériaux semi-conducteurs a gâché un nouveau trimestre pour le groupe Merck de Darmstadt. Les effets de change négatifs ont également pesé. Seule l'activité pharmaceutique a de nouveau été forte de juillet à septembre. Mais comme l'entreprise de Darmstadt a vendu moins de produits lucratifs, le résultat d'exploitation s'est effondré plus fortement que le chiffre d'affaires. Le management autour de la directrice du groupe Belen Garijo est certes encore un peu plus réservé en ce qui concerne l'année. Mais à la bourse, l'action a augmenté de plus de quatre pour cent le matin, car le marché s'attendait auparavant à un trimestre moins bon.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de près de onze pour cent par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,17 milliards d'euros, comme l'entreprise du Dax l'a annoncé jeudi à Darmstadt. Comme la part des produits rentables dans les ventes a également diminué, le résultat d'exploitation (Ebitda) corrigé des effets spéciaux s'est effondré d'un cinquième à près de 1,45 milliard d'euros. Le groupe pharmaceutique et de chimie de spécialités a donc réalisé un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes des analystes, mais il a gagné plus que prévu. Au final, le bénéfice est tombé à 740 millions d'euros, alors qu'il était encore de 926 millions un an plus tôt.

La direction, emmenée par Belen Garijo, s'attend désormais à ce que le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté), corrigé des effets exceptionnels, se situe dans le bas de la fourchette de 5,8 à 6,4 milliards d'euros. Mais le marché s'y attendait déjà, a déclaré un trader ce matin. Le chiffre d'affaires devrait être légèrement inférieur à la valeur moyenne de la fourchette de 20,5 à 21,9 milliards d'euros.

Merck avait déjà réduit les fourchettes cet été en raison de la situation difficile dans le secteur des laboratoires et des semi-conducteurs. En 2022, le groupe avait encore atteint un chiffre d'affaires de 22,2 milliards d'euros et un résultat d'exploitation ajusté de 6,85 milliards d'euros.

"Nous maintenons le cap de manière disciplinée afin d'atteindre non seulement nos objectifs pour l'exercice 2023, mais aussi nos objectifs à moyen terme. Dès 2024, nous prévoyons le retour à une croissance organique du chiffre d'affaires", a confirmé Garijo, selon le communiqué.

L'entreprise de Darmstadt avait longtemps profité d'une forte demande de la part des fabricants de vaccins et des chercheurs pendant le boom de Corona, mais entre-temps, le balancier s'est inversé : depuis un certain temps déjà, la demande, notamment de la part de l'industrie biotechnologique, faiblit. De nombreux clients réduisent au contraire leurs stocks accumulés pendant la pandémie. Cela a également entraîné une baisse des recettes dans la division laboratoire du groupe au troisième trimestre, et le secteur a dû faire face à une chute du résultat d'exploitation.

Comme Merck l'a également indiqué, l'unité Process Solutions, qui se concentre sur le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, devrait connaître une reprise progressive des commandes à partir du milieu du quatrième trimestre. Cela devrait avoir un effet positif sur l'évolution du chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2024, a-t-on précisé.

Depuis un certain temps, les affaires de la division électronique de la Hesse du Sud, principalement axée sur l'industrie des semi-conducteurs, sont loin d'être brillantes, car la situation générale du marché est considérée comme tendue. Lors de la présentation des résultats semestriels cet été, la direction avait déjà prédit que la reprise dans ce secteur, initialement espérée pour cette année, serait probablement retardée jusqu'en 2024. Au cours du dernier trimestre, de bonnes affaires avec les cristaux liquides et les pigments de couleur ont atténué le recul du chiffre d'affaires de l'activité électronique, mais le résultat d'exploitation ajusté de l'ensemble de la division a nettement baissé.

Dans le secteur pharmaceutique, Merck a notamment profité d'une bonne marche des médicaments anticancéreux comme Bavencio et Erbitux. Dans l'ensemble, la division pharmaceutique a également enregistré une baisse de ses résultats avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur en raison d'effets de change négatifs.

L'entreprise a déjà tiré les conséquences de cette situation difficile. Ainsi, environ 200 postes doivent être supprimés dans la branche pharmaceutique d'ici la fin de l'année. Jusqu'à 550 autres postes seront supprimés d'ici fin 2024 dans des fonctions centrales telles que l'informatique, les achats, les ressources humaines et le juridique. En outre, on a appris récemment qu'une série d'économies serait nécessaire dans la branche électronique, pour laquelle Merck n'exclut pas non plus des ajustements de personnel. En revanche, le groupe ne peut pas procéder à des licenciements secs en raison d'une garantie d'emploi jusqu'à fin 2025.