DARMSTADT (dpa-AFX) - Après le boom de Corona, Merck continue de lutter contre le recul de la demande dans le secteur des laboratoires. De plus, l'activité semi-conducteurs continue de s'affaiblir. Malgré la croissance des ventes de médicaments, l'entreprise de Darmstadt a dû faire face à une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat au deuxième trimestre. La direction revoit désormais ses objectifs annuels à la baisse, car les vents contraires liés aux taux de change s'intensifient également. "2023 reste une année de transition pour nous", a confirmé la directrice générale du groupe Belen Garijo, selon un communiqué publié jeudi à Darmstadt. "Mais nous restons confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif de croissance à moyen terme de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025".

Selon les nouvelles prévisions, le chiffre d'affaires de cette année devrait toutefois passer de 22,2 milliards d'euros l'année dernière à 20,5 à 21,9 milliards d'euros, a indiqué Merck. Auparavant, le plan prévoyait encore 21,2 à 22,7 milliards. Pour le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (Ebitda ajusté) corrigé des effets exceptionnels, Merck prévoit un recul à 5,8-6,4 milliards d'euros, contre 6,85 milliards un an plus tôt. Jusqu'à présent, les prévisions étaient de 6,1 à 6,7 milliards d'euros. Les effets négatifs plus importants dus aux taux de change devraient se répercuter aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur le résultat.

La faiblesse de la division laboratoire et de l'activité semi-conducteurs préoccupe Merck depuis des mois. Certains spécialistes du secteur estiment déjà que le redressement du groupe se fera attendre encore plus longtemps et avaient donc récemment revu à la baisse leurs propres hypothèses. Suite à l'abaissement des prévisions du groupe, les attentes moyennes des analystes se situent désormais dans la moitié supérieure des nouvelles fourchettes.

L'action est passée en hausse peu après le début de la séance. Avec des gains de cours de 2,8 pour cent par rapport au cours de clôture de mercredi, l'action a fait partie des gagnants dans un Dax globalement faible. Brian Balchin, analyste chez Jefferies, a évoqué le résultat opérationnel légèrement meilleur que prévu.

Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a baissé de près de 5 % au deuxième trimestre pour atteindre 5,3 milliards d'euros. Alors qu'en début d'année, Merck avait encore profité de la conversion en euros, ce sont surtout le dollar américain et le renminbi chinois qui ont désormais pesé. La division laboratoire de Merck a vu son chiffre d'affaires baisser de plus de onze pour cent.

Ce secteur avait bénéficié d'une forte demande de la part des chercheurs et des fabricants de vaccins lors de la pandémie de Corona, mais l'intérêt s'est nettement émoussé. Garijo place désormais ses espoirs dans une meilleure demande de la part de clients non concernés par la pandémie. Toutefois, de nombreux clients réduisent actuellement leurs stocks, qui avaient été fortement augmentés auparavant, et passent moins de commandes auprès de l'entreprise du sud de la Hesse. Merck n'est pas seul dans ce cas, des concurrents comme le fournisseur pharmaceutique Sartorius luttent également contre cette situation.

Le secteur Electronics de Merck, qui réalise la majeure partie de son activité avec l'industrie des semi-conducteurs, a enregistré des pertes tout aussi importantes que le secteur des laboratoires, mais la reprise de cette industrie est toujours retardée. Elle pourrait encore durer l'année prochaine, a déclaré jeudi matin la directrice de Merck, Mme Garijo, à l'agence de presse Bloomberg. Jusqu'à présent, la direction s'attendait à une reprise au moins à un faible niveau dans les mois à venir. L'activité des cristaux liquides, par exemple pour les écrans et les smartphones, a également continué à baisser en raison de la pression constante sur les prix et de la concurrence asiatique.

En revanche, les activités pharmaceutiques de l'entreprise de Darmstadt ont été florissantes, les plus grands moteurs de croissance étant toujours les jeunes médicaments comme Mavenclad (sclérose en plaques) et l'anticancéreux Bavencio. Mais Merck a également pu progresser avec des médicaments plus anciens.

En outre, les difficultés persistantes de livraison d'un concurrent ont joué en faveur de l'entreprise dans le domaine des produits de fertilité. L'ensemble de la branche pharmaceutique s'est distinguée positivement au sein du groupe avec une augmentation du chiffre d'affaires de 6,5 pour cent. Mais cela n'a pas suffi à compenser les pertes des deux autres piliers.

A l'échelle du groupe, le résultat d'exploitation ajusté a ainsi reculé de près de 13 pour cent au cours des trois mois de référence par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,55 milliard d'euros. Au final, les actionnaires ont reçu 704 millions d'euros, contre 867 millions d'euros il y a un an.

La faiblesse de l'activité semi-conducteurs est plus qu'inopportune pour Merck, car le groupe avait réorienté sa division vers cette industrie supposée en pleine croissance en rachetant le fournisseur Versum Materials en 2019. Or, cette dernière souffre actuellement surtout d'une baisse de la demande dans le secteur de la consommation, par exemple pour les smartphones, car l'inflation et la hausse des taux d'intérêt réduisent le revenu disponible des consommateurs. Les signaux en provenance de l'industrie sont restés mitigés ces derniers temps : TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, a par exemple réduit ses objectifs de chiffre d'affaires.

Si l'on ajoute à cela le recul de la demande dans le secteur des laboratoires, le cocktail est actuellement défavorable pour le groupe de la Dax. Jusqu'à présent, la directrice générale Garijo s'est montrée confiante dans la capacité de Merck à surmonter ces défis grâce à son "modèle commercial diversifié".