UBS confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 185 E (au lieu de 178 E) ce qui représente désormais un potentiel de hausse de 14%.



'Les BPA des exercices 2024 et 2025 ont augmenté après un deuxième trimestre solide et une révision à la hausse des prévisions. L'électronique en hausse et l'amélioration du contexte dans les sciences de la vie ont été compensées par le manque d'innovation dans le secteur de la santé' indique UBS.



Merck a relevé ses objectifs pour 2024 ainsi que pour les secteurs d'activité de la Santé et de l'Électronique. Le groupe s'attend à un Chiffre d'affaires net compris dans une fourchette de 20,7 à 22,1 milliards d'euros et une croissance organique de +2% à +5% (précédemment : 20,6 milliards d'euros à 22,1 milliards d'euros ; croissance organique de +1% à +5%).



L'EBITDA devrait être compris dans une fourchette de 5,8 à 6,4 milliards d'euros avec une croissance organique de +4% à +10% (précédemment : 5,7 milliards d'euros à 6,3 milliards d'euros ; croissance organique de +1% à +7%). Le BPA est désormais attendu entre 8,20 E à 9,30 E (auparavant : 8,05 E à 9,10 E).



