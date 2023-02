Merck KGaA : de nouvelles données en faveur de Bavencio

Merck KGaA a annoncé mardi que de nouvelles données de long terme étaient venues confirmer les bénéfices de son anti-cancéreux Bavencio dans le traitement d'entretien de première intention du carcinome urothélial.



Ces résultats de phase III, collectés sur une période de plus de trois ans, montrent que Bavencio ajouté aux meilleurs soins de soutien a permis une survie globale moyenne de 29,7 mois des patients à compter du début de leur chimiothérapie.



A titre de comparaison, la survie globale moyenne chez les patients ayant simplement bénéficié des meilleurs soins de soutien a atteint 20,5 mois.



Avec ces conclusions, Bavencio établit un nouveau 'point de référence' en termes d'études cliniques dans le traitement du cancer de la vessie, souligne Merck dans un communiqué.



Coté à la Bourse de Francfort, le titre du groupe allemand progressait de plus de 1% après cette annonce.



