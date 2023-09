Merck KGaA : deux partenariats conclus dans l'IA

Le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA a annoncé mercredi avoir signé deux accords de collaboration stratégique en vue d'accélérer le développement de nouveaux médicaments grâce à l'intelligence artificielle (IA).



Les deux partenariats, conclus avec les entreprises britanniques BenevolentAI et Exscientia visent à soutenir plusieurs candidats dans des domaines thérapeutiques clé tels que l'oncologie, la neurologie et l'immunologie.



'Du fait de la convergence de la science, des données et de l'IA, nous sommes déterminés à donner un coup d'accélérateur au développement de nouveaux candidats réellement innovants et à ouvrir la voie à des percées médicales qui étaient jusqu'ici inimaginables', explique Danny Bar-Zohar, le directeur de la recherche de la branche pharmaceutique de Merck.



Aux termes des deux accords, ce sont trois cibles de premier plan qui ont été sélectionnées, même si d'autres projets pourraient émerger dans le cadre des travaux, notamment en ce qui concerne la découverte de petites molécules, précise le laboratoire.



En contrepartie, BenevolentAI et Exscientia recevront chacune des paiements initiaux compris entre 10 et 15 millions de dollars, sans compter les paiements d'étape et les redevances qu'elles pourraient tirer de l'avancée clinique des projets et de leurs éventuelles commercialisations.



