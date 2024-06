MERCK KGAA : échec dans le cancer de la tête et du cou

Merck a annoncé mardi l'arrêt d'un essai clinique de phase III évaluant un traitement expérimental du cancer de la tête et du cou, ce qui entraînait une nette chute de son titre en Bourse.



Le groupe allemand explique avoir pris sa décision suite à un avis du comité indépendant de suivi de l'étude, qui a estimé qu'il était peu probable que celle-ci atteigne son objectif principal, à savoir une progression de la survie des patients.



L'essai porté sur l'association de la petite molécule et d'une chimio-radiothérapie dans le traitement du carcinome squameux de la tête et du cou non opéré et localement avancé.



'L'échec de xevinapant constitue clairement une déception au vu des résultats qui avaient été enregistrés en phase II', réagissent ce matin les analystes d'UBS.



'Pour les équipes de Stifel, cet échec va encore renforcer le débat entourant la manière de relancer le programme de recherche et développement (R&D) du groupe, qui pénalise l'évolution de son cours de Bourse.



Dans un communiqué, Merck explique qu'il entend se concentrer sur Erbitux, sn traitement actuel du carcinome de la tête et du cou, qui fait actuellement l'objet de 200 essais cliniques, dont au moins 15 de phase III.



L'action lâchait 10% mardi matin à la Bourse de Francfort, accusant la plus forte baisse de l'indice DAX qui cédait dans le même temps 1,4%.



