Merck KGaA : hausse de 15,3% du bénéfice par action

Merck a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 12,9 % (organiquement : 6,4 %) pour atteindre 22 232 millions d'euros par rapport à l'année précédente.



La croissance du chiffre d'affaires a été portée par toutes les régions et tous les secteurs d'activité, en particulier les sciences de la vie. Les trois grands secteurs d'activité - Process Solutions et Life Science Services, nouveaux produits de santé ainsi que Semiconductor Solutions - ont représenté près de 90 % de la croissance organique des ventes.



L'EBITDA a augmenté de 12,2% (organique : 6,1%) pour atteindre 6 849 millions d'euros. La marge d'EBITDA s'est établie à 30,8 %.



Le bénéfice par action s'élève à 10,05 E, soit une augmentation de 15,3 % par rapport à l'année précédente.



'Le fort développement de l'activité principale Life Science a plus que compensé la baisse attendue de la demande liée au Covid-19. D'autres moteurs de croissance stratégiques, à savoir les nouveaux produits Healthcare et notre unité commerciale Semiconductor Solutions, ont également enregistré de bons résultats au cours de l'exercice 2022.' a déclaré Belén Garijo, présidente du directoire et DG de Merck.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.