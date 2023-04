Merck KGaA : l'agence américaine du médicament bloque l'admission de nouveaux patients sous évobrutinib

DARMSTADT (dpa-AFX) - Mauvaise nouvelle pour le groupe pharmaceutique et technologique Merck KGaA, basé à Darmstadt : la Food and Drug Administration (FDA) américaine a suspendu l'admission de nouveaux patients pour un traitement par l'évobrutinib, un médicament contre la sclérose en plaques, dans le cadre des essais cliniques du médicament. Merck a annoncé mercredi à Darmstadt que cette mesure était motivée par des soupçons de dommages au foie causés par le médicament. Les valeurs de laboratoire correspondantes ont été constatées lors d'une étude de phase III. C'est pourquoi, aux Etats-Unis, aucun traitement ne peut plus être initié avec le médicament chez les nouveaux patients, ainsi que chez ceux qui ont été traités moins de 70 jours avec le médicament de l'étude. Merck entend maintenir son plan de publication des résultats de la troisième phase de l'étude au quatrième trimestre. L'action a chuté de plus de 5 pour cent à la clôture du Dax ce matin./lew/men