Merck KGaA : nouvelle admission de patients atteints de sclérose en plaques stoppée aux Etats-Unis

DARMSTADT (dpa-AFX) - Mauvaise nouvelle pour le groupe pharmaceutique et technologique de Darmstadt Merck KGaA: la Food and Drug Administration (FDA) américaine a suspendu l'admission de nouveaux patients pour un traitement avec l'évobrutinib, un médicament contre la sclérose en plaques, dans le cadre de l'essai clinique final (phase III). La raison en est la suspicion de lésions hépatiques dues à l'agent, a annoncé Merck mercredi à Darmstadt. Le groupe entend maintenir son plan de publication des résultats de l'étude au quatrième trimestre. Vers midi, l'action était en baisse de 6,1 pour cent à la fin du Dax.

Le médicament testé doit être utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) rémittente. Des résultats d'études plus faibles pourraient tout à fait affecter Merck : L'analyste de Jefferies Rosie Turner a récemment estimé dans une étude le potentiel de vente maximal sans risque de l'évobrutinib à deux milliards d'euros. Dans un scénario optimiste sur le produit, elle a estimé la contribution au chiffre d'affaires total de la division pharmaceutique de Merck entre 2 et 4 % pour les années 2025 à 2030.

Selon les mesures ordonnées par la FDA, le traitement avec le médicament ne peut plus être initié aux Etats-Unis chez les nouveaux patients, ainsi que chez ceux qui ont été traités moins de 70 jours avec le médicament de l'étude. Mais comme tous les participants à l'étude sont traités depuis plus de 70 jours, le traitement sera poursuivi, selon Merck. "Rien ne change pour nous", a déclaré un porte-parole de Merck en réponse à une question.

Les résultats de laboratoire de deux patients, qui indiquent des lésions hépatiques, ont été détectés au cours d'une étude de phase III. Les deux personnes étaient asymptomatiques et n'ont pas eu besoin d'une intervention médicale ou d'une hospitalisation, a ajouté Merck. De plus, les valeurs hépatiques se sont complètement normalisées après l'arrêt du médicament. L'entreprise de Darmstadt a assuré qu'elle collaborerait avec les autorités américaines afin de déterminer la marche à suivre pour les études en cours et à venir sur l'évobrutinib./lew/niw/jha/