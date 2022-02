Merck KGaA : réorganisation dans les sciences de la vie

Le groupe allemand Merck KGaA a annoncé lundi la mise en place d'une nouvelle organisation visant à soutenir la croissance de son activité de sciences de la vie.



Ce nouveau modèle opérationnel prévoit la création, en plus de la structure existante dédiée aux sciences de la vie, d'un ensemble regroupant les métiers de tests et de sous-traitance pharmaceutique sous la bannière 'services de sciences de la vie'.



La branche de solutions pour la science et les laboratoires combinera, elle, au sein d'une seule organisation les activités de recherche et les technologies appliquées destinées à l'analyse.



La branche de bioprocédés pour la fabrication pharmaceutique continuera d'être dirigée par Andrew Bulpin, tandis qu'Ivan Donzelot remplacera Christos Ross à la tête de l'activité de logistique et d'opérations intégrées (ISCO).



