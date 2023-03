Merck KGaA s'attend à une pression sur les résultats en raison de l'inflation - l'action baisse

DARMSTADT (dpa-AFX) - Le groupe pharmaceutique et de chimie de spécialités Merck KGaA, basé à Darmstadt, s'attend à de nouvelles pressions sur ses coûts en 2023. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements, corrigé des effets exceptionnels, va dans le pire des cas baisser modérément, mais sera tout au plus à peu près stable par ses propres moyens, a fait savoir le groupe jeudi lors de la présentation de ses résultats annuels à Darmstadt. Le chiffre d'affaires généré par l'entreprise - c'est-à-dire sans tenir compte des effets de change - devrait connaître une croissance légère à solide. L'année dernière, Merck a également ressenti l'inflation, mais a pu répercuter la hausse des coûts qui en résulte. Les effets de change positifs ont également aidé. L'action cotée sur le Dax cédait un peu plus d'un pour cent à 175,15 euros en matinée.

L'an dernier, Merck a réussi à augmenter fortement ses bénéfices, notamment grâce à de bonnes affaires dans les produits liés à la recherche pharmaceutique et à la fabrication de médicaments. Les activités de laboratoire ont plus que compensé la baisse attendue de la demande liée au Covid-19, a-t-on appris à Darmstadt. Au final, l'entreprise de Darmstadt a gagné un peu plus de 3,3 milliards d'euros, soit près de 9 pour cent de plus que l'année précédente. Le résultat ajusté par action s'est élevé à 10,05 euros par action. Merck prévoit désormais de verser à ses actionnaires un dividende de 2,20 euros par titre, soit près d'un cinquième de plus que pour 2021.

En 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,9% à 22,2 milliards d'euros, dépassant de peu le bas de la fourchette d'objectifs fixée par le conseil d'administration. La croissance interne s'est élevée à 6,4 %.

Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda ajusté) a représenté 30,8 % des recettes, soit 0,2 point de pourcentage de moins que l'année précédente. Le résultat d'exploitation a toutefois augmenté de 12,2 % à 6,85 milliards d'euros, notamment grâce à des effets de change positifs, ce qui correspond à peu près à ce qu'espérait la direction autour de Belen Garijo, même dans le cas le plus défavorable. Les analystes s'attendaient toutefois à davantage, en particulier au dernier trimestre./lew/mis/men