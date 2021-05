Merck KgaA : les ventes trimestrielles progressent de 12,2%

Les ventes de Merck KGaA ont atteint 4,6 MdsE au premier trimestre 2021, soit une croissance organique de 12,2% par rapport à la même période un an plus tôt - ou 6% en données publiées.



Dans le même temps, l'EBITDA progresse de 27,8%, à 1,5 MdE.

Le bénéfice net s'établit à 747 ME, en hausse de 63,7%, soit un BPA ajusté de 1,72 euros, conforme au consensus.



Après un premier trimestre jugé 'solide', Merck KGaA relève ses prévisions de ventes nettes pour 2021 et anticipe une croissance organique de 10 à 12% dans toutes les activités, soit des ventes comprises entre 18,5 et 19,5 milliards d'euros (2020: 17,53 milliards d'euros).



