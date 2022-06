Merck : fait un point sur ses produits en oncologie

Merck a fait le point sur l'avancement de son portefeuille de produits innovants en oncologie, axé sur la biologie des dommages à l'ADN.



De nouvelles données provenant du portefeuille d'inhibiteurs de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) indiquent la voie de développement de cette biologie prometteuse.



Les essais cliniques sur le cancer de la tête et du cou localement avancé et sur le cancer de la vessie avancé visent à faire progresser les normes de soins.



'Dans le cadre de notre portefeuille de produits en phase clinique et de nos programmes de découverte, nous avons la possibilité de débloquer et d'aborder la biologie de l'ADN et d'appliquer une diversité de mécanismes au traitement de plusieurs cancers', a déclaré Victoria Zazulina, M.D., chef de l'unité de développement Oncologie pour l'activité Santé de Merck.



'Nous avons fait progresser notre portefeuille de DDRi dans un certain nombre de contextes, ainsi que des agents comme le xevinapant qui pourraient renforcer la mort des cellules cancéreuses en synergie avec d'autres traitements, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie.'



