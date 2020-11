Merck : réalise des progrès dans le soin du carcinome rénal

10/11/2020 | 15:26

Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui des résultats 'de premier ordre' dans le cadre d'un essai pivot de phase 3 portant sur un potentiel traitement de première intention des patients atteints de carcinome rénal.



L'essai consistait à comparer dans un premier temps l'efficacité de l'association du Keytruda de Merck et du Lenvima, de Eisai, par rapport au sunitinib, puis dans un second temps, du Lenvima associé à l'évérolimus, toujours par rapport au sunitinib.



Les deux associations ont démontré 'une amélioration statistiquement et cliniquement significative' de la survie sans progression, de la survie globale et du taux de réponse.



Merck et Eisai discuteront de ces données avec les autorités réglementaires du monde entier, dans le but de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché basées sur ces résultats, qui seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale.



