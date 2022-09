Merck va créer 800 emplois dans son usine alsacienne

Molsheim (awp/afp) - Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck va créer 800 emplois dans les six prochaines années sur son site de Molsheim (Bas-Rhin) afin d'en doubler la production de poches pour vaccins et anticorps monoclonaux, a annoncé jeudi sa direction sur place.

Ce projet représente un investissement de 130 millions d'euros "qui sera opérationnel fin 2024" et s'accompagnera de "la création de 800 emplois d'ici à 2028", ont indiqué Matthias Heinzel, directeur général de la division "Life Sciences" de Merck, et Romina Marcovici, directrice du site.

Par la construction de 3.500 m2 de "salles blanches", il doublera la production à Molsheim d'"assemblages à usage unique", des grandes poches stérilisées en plastique qui permettent la production de "biothérapies", a exposé la direction du groupe.

Merck Molsheim vient déjà de procéder à une augmentation de cette production par un investissement de 25 millions d'euros dans une unité supplémentaire. Inaugurée ce jeudi, en parallèle de l'annonce du nouveau projet, cette extension a créé 350 emplois, portant à 2.100 personnes les effectifs du site, le troisième plus grand de Merck dans le monde, ont ajouté les représentants de la direction.

"L'objectif de fabrication grâce au nouveau projet est de 500.000 poches par an par rapport à 250.000, la quantité que nous allons produire dès à présent", a précisé Mme Marcovici.

"Les marchés principaux d'application sont les vaccins et les anticorps monoclonaux, en priorité pour l'Europe en ce qui concerne Molsheim", a ajouté M. Heinzel.

Merck compte en effet deux autres usines aux Etats-Unis (Danvers, Massachusetts) et en Chine (Wuxi) qui fabriquent les mêmes produits, sous le nom "Mobius". Prenant la forme de grands sacs plastiques, ces poches automatisées représentent une alternative aux réacteurs traditionnels en inox en permettant un "développement des capacités de production en moins de temps et à moindres coûts" et "la diminution des temps de nettoyage et de stérilisation", note le groupe dans un communiqué.

La demande de vaccins, notamment ceux à ARN messager, consécutive à la crise sanitaire, a contribué à "décider à accélérer nos investissements" à Molsheim, a souligné M. Heinzel.

Le site alsacien, créé en 1972, développe plusieurs autres activités pour les industries pharmaceutique et agroalimentaire: contrôle microbiologique, purification d'eau, équipements de filtration.

Basé à Darmstadt, en Allemagne, Merck emploie 62.700 salariés dans le monde. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 milliards d'euros en 2021.

