Mercuria Holdings Co Ltd gère principalement les activités des sociétés du groupe et mène des opérations accessoires en tant que société holding. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la société exerce des activités de gestion de fonds, qui consistent à gérer et à exploiter des fonds de placement collectifs pour des investisseurs japonais et étrangers, et des activités d'investissement principal, qui consistent à fournir des investissements principaux aux fonds gérés et exploités par la société. La société exploite le secteur de la gestion des investissements. La société fournit des investissements commerciaux et des investissements d'actifs pour des investissements de croissance future, des investissements de valeur, des investissements de rachat, des investissements immobiliers et des investissements de flux de trésorerie (CF).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds