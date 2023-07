MERCURY GENERAL CORPORATION : Raymond James à l'achat

Mercury General Corporation est une société de portefeuille d'assurance qui se consacre à la souscription d'assurances automobiles personnelles. La société souscrit de l'assurance habitation, de l'assurance automobile commerciale, de l'assurance des biens commerciaux, de l'assurance protection mécanique et de l'assurance parapluie. Les couvertures automobiles de la société comprennent la collision, les dommages matériels, les blessures corporelles, la protection contre les blessures corporelles, les automobilistes sous-assurés et non assurés et d'autres risques. Sa couverture des propriétaires comprend l'habitation, la responsabilité civile, les biens personnels, l'incendie et d'autres risques. La société propose une assurance automobile standard, non standard et préférentielle pour les voitures de tourisme. Elle propose également une assurance des propriétaires dans environ 10 États, une assurance automobile commerciale dans environ quatre États et une assurance de protection mécanique dans divers États. Ses filiales comprennent Mercury Casualty Company, California Automobile Insurance Company, Orion Indemnity Company, American Mercury Insurance Company, Animas Funding LLC et Mercury Insurance Company of Illinois.