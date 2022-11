Mercury Laboratories Limited approuve la création d'une nouvelle installation pour la fabrication de produits parentéraux de petit volume (SVP) à Jarod.

Lors de sa réunion du 11 novembre 2022, le conseil d'administration de Mercury Laboratories Limited a approuvé la création d'une nouvelle usine de fabrication de produits parentéraux de petit volume (SVP) d'une capacité de 75 millions d'unités par an à l'unité n° 2 de Baroda Halol Road, Jarodiapura, Jarod, pour un coût estimé à 300 millions d'INR. Son usine existante de produits parentéraux de petit volume (SVP) est située à l'unité 1 de Gorwa avec une capacité de fabrication de 24 millions d'unités par an. Le projet ci-dessus devrait être mis en service dans 36 mois à partir de la date zéro.

Une fois mis en œuvre, le projet contribuera à environ 180 millions d'INR par an aux ventes de la société aux prix du marché en vigueur. Le coût dudit projet sera financé par les recettes internes/excédents générés par les opérations internes et le manque à gagner, le cas échéant, sera comblé par des emprunts ou des prêts à terme en roupies.

Raisons du projet : Pour répondre aux exigences du marché réglementaire interne et externe, national et international, en introduisant de nouvelles technologies pour un nouveau développement et de nouvelles opportunités commerciales. Cette augmentation de la capacité de l'entreprise permettra de répondre à la demande croissante.