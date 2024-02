Mercury NZ Limited est une société néo-zélandaise qui produit de l'électricité à partir de sources renouvelables, telles que l'hydroélectricité, la géothermie et l'énergie éolienne. La société est également un détaillant d'électricité, de gaz, de services à large bande et de services mobiles pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Ses sites de production d'électricité sont situés le long de la rivière Waikato (hydroélectricité), dans les champs de vapeur de la partie nord du plateau central (géothermie) et dans les régions de Manawatu, de South Taranaki, d'Otago et de Southland (éolien). Le segment production/gros englobe les activités liées à la production d'électricité, au commerce de l'électricité, à la production et aux activités de développement. Ce secteur vend également de l'électricité à des clients commerciaux et industriels, ainsi qu'au secteur de la vente au détail. Le segment de la vente au détail comprend les activités liées à la vente d'électricité, de gaz, de produits/services de télécommunication et d'autres produits et services connexes aux clients du marché de masse en Nouvelle-Zélande.