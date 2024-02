Mercury Systems, Inc. est une entreprise technologique qui fournit de la puissance de traitement pour les missions de l'aérospatiale et de la défense. La plateforme de traitement de bout en bout de la société permet de réaliser une gamme de programmes aérospatiaux et de défense, optimisés pour la réussite des missions dans des environnements difficiles et exigeants. Les technologies de traitement qui composent sa plateforme comprennent les solutions de signaux, l'affichage, les applications logicielles, la mise en réseau, le stockage et le traitement sécurisé. Elle fabrique des composants, des produits, des modules et des sous-systèmes pour les maîtres d'œuvre de la défense, le gouvernement des États-Unis et les fabricants d'équipements d'origine (OEM) des entreprises aérospatiales commerciales. Ses solutions critiques sont déployées par ses clients pour une variété d'applications, y compris le commandement, le contrôle, les communications, l'informatique, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (C4ISR), le renseignement électronique, l'avionique informatique de mission, l'électro-optique/infrarouge (EO/IR), la guerre électronique, les armes et la défense antimissile, l'hypersonique et les radars.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense