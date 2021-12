Le site de cannabis Leafly réaffirme ses prévisions avant son entrée sur le marché.

Leafly a réaffirmé lundi qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers pour 2021, signe que le principal site Web axé sur le cannabis s'écarte de la faiblesse générale du secteur avant son entrée en bourse prévue le mois prochain sur le Nasdaq.

Plus tôt dans la journée, la société a obtenu l'approbation de l'autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières pour sa déclaration d'enregistrement, ouvrant ainsi la voie à son entrée en bourse après un vote des actionnaires de son partenaire de fusion, Merida Merger Corp.

Merida, une société d'acquisition spécialisée, a déclaré que ses actionnaires se réuniraient le 14 janvier pour voter sur l'accord conclu en août.

La fusion, qui est l'une des plus importantes réalisées par un fournisseur de services liés au cannabis, devrait permettre à Leafly de disposer de plus de 161 millions de dollars pour se développer sur les marchés nouvellement légalisés comme le New Jersey.

La directrice générale de Leafly, Yoko Miyashita, a déclaré que l'entreprise ne dépendait pas d'une juridiction en particulier pour atteindre ses objectifs, même si l'ouverture de nouveaux marchés devrait faire augmenter les ventes dans les mois à venir.

Le fournisseur d'informations sur le cannabis et le portail de vente au détail s'attend à ce que les ventes en Californie augmentent de 15 % cette année, malgré les difficultés plus générales du secteur dues à la domination des marchés de cannabis illégal.

"L'industrie légale du cannabis en Amérique du Nord continue d'être l'industrie à la croissance la plus rapide du continent en 2021, et elle ne montre aucun signe de ralentissement en 2022", a déclaré Miyashita dans une lettre aux actionnaires.

Le mois dernier, la société a annoncé un bond de 21 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. (Reportage de Ruhi Soni à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)