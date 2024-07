Meridian Corporation est une société holding bancaire qui exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Meridian Bank (la Banque). La banque est une banque de proximité qui dessert la Pennsylvanie, le New Jersey, le Delaware et le Maryland. Par l'intermédiaire de ses bureaux, y compris les succursales bancaires et les établissements de crédit hypothécaire, elle offre une gamme complète de produits et de services financiers. Elle est spécialisée dans les prêts aux entreprises et à l'industrie, les prêts immobiliers commerciaux et de détail, les paiements électroniques et les solutions de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de Meridian Wealth Partners. Elle propose également une large gamme de produits de dépôt avec un accès en ligne et mobile. Son secteur bancaire comprend la banque commerciale et la banque de détail. Son segment de gestion de patrimoine fournit une gamme de services et de produits de gestion de patrimoine ainsi que des conseils pour aider ses clients et ses clients bancaires. Son segment de banque hypothécaire crée des prêts hypothécaires résidentiels d'une à quatre familles et vend la quasi-totalité de sa production à des investisseurs tiers.