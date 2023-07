Meridian Energy Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande. La société est engagée dans la production, le commerce et la vente au détail d'électricité, ainsi que dans la vente de produits et services complémentaires. La société opère à travers trois segments : Vente en gros, Vente au détail et International. Le secteur de la vente en gros comprend l'activité associée à la production d'électricité en Nouvelle-Zélande et à sa vente sur le marché de gros de l'électricité, l'achat d'électricité et le développement d'opportunités de production d'électricité renouvelable. Le secteur de la vente au détail comprend les activités liées à la vente au détail d'électricité et de produits complémentaires par le biais de ses deux marques : Meridian et Powershop en Nouvelle-Zélande. Le segment International comprend l'activité associée à la production d'électricité et à la vente sur le marché de gros de l'électricité, ainsi qu'à l'octroi de licences pour la plateforme Powershop au Royaume-Uni. La société fournit de l'électricité pour alimenter les foyers, les entreprises et les exploitations agricoles.