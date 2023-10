Meridian Energy Limited est une compagnie d'électricité basée en Nouvelle-Zélande. La société est engagée dans la production, le commerce et la vente au détail d'électricité, ainsi que dans la vente de produits et services complémentaires. Les secteurs d'activité de la société comprennent la vente en gros en Nouvelle-Zélande et la vente au détail en Nouvelle-Zélande. Le secteur de la vente en gros en Nouvelle-Zélande comprend les activités liées à la production d'électricité en Nouvelle-Zélande et à sa vente sur le marché de gros de l'électricité, à l'achat d'électricité et au développement d'opportunités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Le secteur de la vente au détail en Nouvelle-Zélande comprend les activités liées à la vente au détail d'électricité et de produits complémentaires par l'intermédiaire de ses deux marques, Meridian et Powershop, en Nouvelle-Zélande : Meridian et Powershop en Nouvelle-Zélande. La société possède et exploite six centrales hydroélectriques en Nouvelle-Zélande. Elle possède également plusieurs parcs éoliens et se consacre à la production d'énergie solaire dans tout le pays. Elle exerce ses activités en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. La société fournit de l'électricité pour alimenter les foyers, les entreprises et les exploitations agricoles.

Secteur Services aux collectivités