Meridian Mining UK Societas se concentre sur le développement et l'exploration du projet avancé d'or-cuivre Cabacal VMS, sur l'exploration à l'échelle régionale de la ceinture Cabacal VMS, sur l'exploration des ceintures de roches vertes de Jauru et Araputanga situées dans l'État du Mato Grosso, au Brésil, et sur l'exploration du projet polymétallique Espigao dans l'État de Rondonia, au Brésil. Son projet Cabacal dispose de licences couvrant environ 50 kilomètres de la ceinture de 55 kilomètres de VMS. Son projet de manganèse Mirante da Serra contrôle environ 61 552 hectares de licences d'exploration composées de deux licences d'exploration et d'environ quatre demandes d'exploration. Le projet Espigao est situé sur la marge sud-ouest du craton amazonien, dans la marge occidentale de la province protérozoïque Rondonia-Juruena. Le projet Ariquemes est situé dans le district d'étain d'Ariquemes, à environ 300 km au nord du projet polymétallique Cu-Au de Meridian.

Secteur Métaux et minéraux précieux