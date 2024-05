MeridianLink, Inc. est un fournisseur de plateformes logicielles pour les institutions financières et les agences de renseignements sur les consommateurs. Les solutions de prêt numérique, d'ouverture de compte, de contrôle des antécédents et de vérification des données de la société, basées sur le cloud, s'appuient sur l'intelligence partagée d'une plateforme de données unifiée, MeridianLink One, pour permettre aux clients de toutes tailles d'identifier les opportunités de croissance, de passer à l'échelle supérieure et de soutenir les efforts de mise en conformité. Ses solutions logicielles de prêt offrent à ses clients un flux de travail entièrement numérique, depuis les demandes initiales d'ouverture de compte jusqu'à l'octroi final du crédit et, le cas échéant, l'activité de recouvrement. Elles permettent à ses clients d'offrir une gamme de produits et de services à des clients nouveaux et existants. Ses solutions s'adressent à diverses catégories de prêts à la consommation, notamment les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les prêts personnels, les prêts automobiles, les prêts immobiliers et autres. Elle sert les institutions financières, y compris les banques, les prêteurs hypothécaires, les fournisseurs de prêts spécialisés et autres.

